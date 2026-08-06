SB MU
Модулна многостанционна система SB MU за оборудване на центрове за измиване на самообслужване за външно почистване на превозни средства. Проектирана е за 4-8 измивни отделения, които могат да се конфигурират индивидуално и да се разширяват според нуждите.
Модулната многопозиционна система за самообслужване SB MU за 4 до 8 измивни станции за самообслужване за външно почистване на превозни средства може да се конфигурира и разширява гъвкаво. Петте основни компонента - помпен модул, система за топла вода, инсталация за омекотяване и осмоза, шкаф за управление и оборудване за измивните зони - се монтират в едно помещение. Модулите са предварително сглобени върху рамка в завода за лесен, спестяващ време и средства монтаж на място. Всички компоненти са лесно достъпни и изключително удобни за обслужване. Висококачествените компоненти гарантират висока надеждност на процеса. В зависимост от изискванията на обекта, всеки модул за измиване може да бъде оборудван с до 11 програми за измиване (предварително почистване, основно почистване и грижа). Системата Vario foam се използва за измиване с пяна и четка за измиване. Обемът на водата и консистенцията на пяната (мокра или суха пяна) могат да се настройват от оператора. Клиентите на автомивката се възползват най-вече от ясните указания за потребителя, логичното разположение на ергономичните инструменти за измиване, както и от ефективните програми за измиване на джанти и иновативните програми за грижа за запазване на лаковото покритие (полиране с пяна).
Характеристики и предимства
Модулен дизайн
- Системата може да се конфигурира индивидуално и да се разширява гъвкаво.
Атрактивни програми за измиване ( max. 11)
- Не остава неизпълнено нито едно желание на клиентите на автомивката.
Помпени модули, сглобени фабрично
- Монтаж на място, който спестява време и средства.
- Помпени модули, вече тествани във фабриката за правилно функциониране.
Пневматични дозиращи помпи
- Използване на почистващ препарат - концентрат, висока надеждност на процеса.
Система Vario foam
- Превключващата се мокра/суха пяна позволява различни възможности.
Оптимален достъп до всички компоненти
- Много лесно обслужване.
Спецификации
Технически данни
|Температура на горещата вода (°C)
|макс. 60
|Работно налягане (бар)
|100 - 120
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебитно количество (л/ч)
|500
|Актуализации на софтуера, налични до
|2031-01-01
Оборудване
- SB-автомивки: 4, 8
- Програми за измиване: 11 бр.
- Пневматични дозиращи помпи
- Система Vario foam
Сфера на приложение
- Външно почистване на превозни средства на самообслужване