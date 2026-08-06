Модулната многопозиционна система за самообслужване SB MU за 4 до 8 измивни станции за самообслужване за външно почистване на превозни средства може да се конфигурира и разширява гъвкаво. Петте основни компонента - помпен модул, система за топла вода, инсталация за омекотяване и осмоза, шкаф за управление и оборудване за измивните зони - се монтират в едно помещение. Модулите са предварително сглобени върху рамка в завода за лесен, спестяващ време и средства монтаж на място. Всички компоненти са лесно достъпни и изключително удобни за обслужване. Висококачествените компоненти гарантират висока надеждност на процеса. В зависимост от изискванията на обекта, всеки модул за измиване може да бъде оборудван с до 11 програми за измиване (предварително почистване, основно почистване и грижа). Системата Vario foam се използва за измиване с пяна и четка за измиване. Обемът на водата и консистенцията на пяната (мокра или суха пяна) могат да се настройват от оператора. Клиентите на автомивката се възползват най-вече от ясните указания за потребителя, логичното разположение на ергономичните инструменти за измиване, както и от ефективните програми за измиване на джанти и иновативните програми за грижа за запазване на лаковото покритие (полиране с пяна).