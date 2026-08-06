AT Fp

Air Tower AT Fp със защита от замръзване и манометър пригоден за зимни условия. Удобно пространство за точна и надеждна проверка на налягането в гумите и настройка до 8 бара.

По-голямата част от клиентите проверяват налягането в гумите след измиване на автомобила. С Керхер Air Pipe AT Fp манометър, защитен от замръзване, можете да предложите на вашите клиенти тази важна услуга и да ги насърчите да се върнат във вашия обект. Предлагаме впечатляващи функции, като електронния монетник, който приема монети и жетони и може лесно да бъде програмиран, така че да отговаря на вашите специфични изисквания. Времето на работа на устройството може да бъде зададено поотделно за всички програми до 7 минути. Коригираното налягане на гумите (до 8 бара) винаги се показва на цифровия дисплей.

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване AT Fp: Цифров индикатор за налягането до 8 бара
Цифров индикатор за налягането до 8 бара
Прецизно регулиране на налягането в гумите. Лесно и удобно ползване гарантира връщане на клиентите.
Допълнително оборудване AT Fp: Електронен монетник
Електронен монетник
Индивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Допълнително оборудване AT Fp: Програмируемо време на изпълнение
Програмируемо време на изпълнение
Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации

Технически данни

Клас на защита IP44
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Номинална консумирана мощност (кВт) 0,45
Сфера на приложение
  • Air Tower със защита от замръзване за проверка и регулиране на правилното налягане в гумите.