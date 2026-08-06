По-голямата част от клиентите проверяват налягането в гумите след измиване на автомобила. С Керхер Air Pipe AT Fp манометър, защитен от замръзване, можете да предложите на вашите клиенти тази важна услуга и да ги насърчите да се върнат във вашия обект. Предлагаме впечатляващи функции, като електронния монетник, който приема монети и жетони и може лесно да бъде програмиран, така че да отговаря на вашите специфични изисквания. Времето на работа на устройството може да бъде зададено поотделно за всички програми до 7 минути. Коригираното налягане на гумите (до 8 бара) винаги се показва на цифровия дисплей.