AWT Fp

Подходящ за използване през зимата: защитен от замръзване Air Water Tower AWT Fp е прецизен манометър за измерване на налягането в гумите и удобен диспенсър на вода в един блок.

С въздушната и водна кула AWT Fp неприятното струпване на контейнери за вода и манометри са нещо от миналото. Вместо това AWT Fp е манометър за налягането в гумите и дозатор за вода в един уред пестящ пространство. Налягането на гумите може лесно да се провери и настройва до 8 бара. Интегрираният разпределител на вода осигурява чиста вода, например за резервоара за чистачки, а интегрираната функция за защита от замръзване гарантира надеждна работа по всяко време и през зимата. Електронният монетник приема монети и жетони и може лесно да бъде програмиран, така че да отговаря на вашите специфични изисквания. Времето на работа на устройството може да бъде зададено поотделно за всеки цикъл до 7 минути.

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване AWT Fp: Интегриран диспенсър на вода
Интегриран диспенсър на вода
Удобно и безпроблемно отстраняване на водата. Мястото остава подредено, тъй като не се изискват съдове за вода и подобни контейнери.
Допълнително оборудване AWT Fp: Електронен монетник
Електронен монетник
Индивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Допълнително оборудване AWT Fp: Програмируемо време на изпълнение
Програмируемо време на изпълнение
Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации

Технически данни

Клас на защита IP44
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Номинална консумирана мощност (кВт) 0,45
Сфера на приложение
  • Защитен от замръзване Air Water Tower за лесно регулиране на налягането в гумите и вграден воден диспенсър.