AWT Fp
Подходящ за използване през зимата: защитен от замръзване Air Water Tower AWT Fp е прецизен манометър за измерване на налягането в гумите и удобен диспенсър на вода в един блок.
С въздушната и водна кула AWT Fp неприятното струпване на контейнери за вода и манометри са нещо от миналото. Вместо това AWT Fp е манометър за налягането в гумите и дозатор за вода в един уред пестящ пространство. Налягането на гумите може лесно да се провери и настройва до 8 бара. Интегрираният разпределител на вода осигурява чиста вода, например за резервоара за чистачки, а интегрираната функция за защита от замръзване гарантира надеждна работа по всяко време и през зимата. Електронният монетник приема монети и жетони и може лесно да бъде програмиран, така че да отговаря на вашите специфични изисквания. Времето на работа на устройството може да бъде зададено поотделно за всеки цикъл до 7 минути.
Характеристики и предимства
Интегриран диспенсър на водаУдобно и безпроблемно отстраняване на водата. Мястото остава подредено, тъй като не се изискват съдове за вода и подобни контейнери.
Електронен монетникИндивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Програмируемо време на изпълнениеБезстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации
Технически данни
|Клас на защита
|IP44
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Номинална консумирана мощност (кВт)
|0,45
Сфера на приложение
- Защитен от замръзване Air Water Tower за лесно регулиране на налягането в гумите и вграден воден диспенсър.