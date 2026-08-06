С въздушната и водна кула AWT Fp неприятното струпване на контейнери за вода и манометри са нещо от миналото. Вместо това AWT Fp е манометър за налягането в гумите и дозатор за вода в един уред пестящ пространство. Налягането на гумите може лесно да се провери и настройва до 8 бара. Интегрираният разпределител на вода осигурява чиста вода, например за резервоара за чистачки, а интегрираната функция за защита от замръзване гарантира надеждна работа по всяко време и през зимата. Електронният монетник приема монети и жетони и може лесно да бъде програмиран, така че да отговаря на вашите специфични изисквания. Времето на работа на устройството може да бъде зададено поотделно за всеки цикъл до 7 минути.