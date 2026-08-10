M 80

Кой казва, че почистването трябва да е скучно? М 80 почиства старателно автомобилни стелки с ширина до 80 см.

Използвайки мощните си четки без абсолютно никаква вода, М 80 нежно, но ефективно премахва замърсяванията, които се натрупват в автомобилните стелки. В сравнение с конвенционалните машини, М 80 има изключително широк входен отвор, който позволява почистване на стелки с ширина до 80 сантиметра. Времето за работа може да се регулира свободно до максимум 10 минути. Електронният монетоприемник може да бъде програмиран с различни монети и жетони според приложението на машината. Държачът за стелки, предлаган като допълнителна екстра, добавя удобство по време на почистване, а опционалният протектор за дъжд минимизира обема на дъждовната вода, попадаща в машината. Този продукт със сигурност ще впечатли вашите клиенти и ще повиши удовлетвореността им от вашия обект!

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване M 80: Мощни четки
Мощни четки
Бързо и цялостно почистване на стелки за всички клиенти на автомивката
Допълнително оборудване M 80: Широк отвор
Широк отвор
Ефективно почистване на стелки с широчина до 80 см.
Допълнително оборудване M 80: Електронен монетник
Електронен монетник
Индивидуално и лесно програмиране. Работи с различни монети и жетони
Програмируемо време на изпълнение
  • Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 10 минути.
  • За индивидуално приспособяване към местните условия.
Стелките се подават отпред
  • Мръсотията не се наслагва върху машината.
  • Изглежда винаги чиста.
Фуния за отпадъците
  • Мръсотията веднага попада в коша за боклук.
  • Гарантира чисти стелки, всеки път.
Спецификации

Технически данни

Клас на защита IP44
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Сфера на приложение
  • Сухо почистване на стелки в сервизи и автомивки на самообслужване
Аксесоари