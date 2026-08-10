M 80
Кой казва, че почистването трябва да е скучно? М 80 почиства старателно автомобилни стелки с ширина до 80 см.
Използвайки мощните си четки без абсолютно никаква вода, М 80 нежно, но ефективно премахва замърсяванията, които се натрупват в автомобилните стелки. В сравнение с конвенционалните машини, М 80 има изключително широк входен отвор, който позволява почистване на стелки с ширина до 80 сантиметра. Времето за работа може да се регулира свободно до максимум 10 минути. Електронният монетоприемник може да бъде програмиран с различни монети и жетони според приложението на машината. Държачът за стелки, предлаган като допълнителна екстра, добавя удобство по време на почистване, а опционалният протектор за дъжд минимизира обема на дъждовната вода, попадаща в машината. Този продукт със сигурност ще впечатли вашите клиенти и ще повиши удовлетвореността им от вашия обект!
Характеристики и предимства
Мощни четкиБързо и цялостно почистване на стелки за всички клиенти на автомивката
Широк отворЕфективно почистване на стелки с широчина до 80 см.
Електронен монетникИндивидуално и лесно програмиране. Работи с различни монети и жетони
Програмируемо време на изпълнение
- Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 10 минути.
- За индивидуално приспособяване към местните условия.
Стелките се подават отпред
- Мръсотията не се наслагва върху машината.
- Изглежда винаги чиста.
Фуния за отпадъците
- Мръсотията веднага попада в коша за боклук.
- Гарантира чисти стелки, всеки път.
Спецификации
Технически данни
|Клас на защита
|IP44
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
Сфера на приложение
- Сухо почистване на стелки в сервизи и автомивки на самообслужване