Използвайки мощните си четки без абсолютно никаква вода, М 80 3 нежно, но ефективно премахва замърсяванията, които се натрупват в автомобилните стелки. В сравнение с конвенционалните машини, М 80 3 има изключително широк входен отвор, който позволява почистване на стелки с ширина до 80 сантиметра. Времето за работа може да се регулира свободно до максимум 10 минути. Електронният монетоприемник може да бъде програмиран с различни монети и жетони според приложението на машината. Държачът за стелки, предлаган като допълнителна екстра, добавя удобство по време на почистване, а опционалният протектор за дъжд минимизира обема на дъждовната вода, попадаща в машината. Този продукт със сигурност ще впечатли вашите клиенти и ще повиши удовлетвореността им от вашия обект!