Съществуват четири различни аромата, които можете да избирате с ароматизатора Parfume Tower PT за бързо и ефективно неутрализиране на неприятните миризми, като тютюнев дим в превозните средства. При избора на аромати ние се уверихме, че предлагаме широк спектър, за да посрещнем изискванията на възможно най-много клиенти. Нежеланото смесване на ароматите не е възможно. Електронният монетник, като и времето на работния цикъл, може да бъде програмирано бързо и лесно според индивидуалните изисквания.