PT
Ароматизираща кула от Керхер - PT. Допълнително оборудване за лесно и трайно премахване на неприятните миризми в превозните средства.
Съществуват четири различни аромата, които можете да избирате с ароматизатора Parfume Tower PT за бързо и ефективно неутрализиране на неприятните миризми, като тютюнев дим в превозните средства. При избора на аромати ние се уверихме, че предлагаме широк спектър, за да посрещнем изискванията на възможно най-много клиенти. Нежеланото смесване на ароматите не е възможно. Електронният монетник, като и времето на работния цикъл, може да бъде програмирано бързо и лесно според индивидуалните изисквания.
Характеристики и предимства
Четири различни аромата за избор.Без смесване на отделни аромати. Приятни аромати за почти всеки вкус.
Електронен монетникИндивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Програмируемо време на изпълнениеБезстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации
Технически данни
|Клас на защита
|IP44
|Брой фази на тока (~)
|1
|Напрежение (В)
|230
|Честота (Hz)
|50
|Номинална консумирана мощност (кВт)
|0,3
Сфера на приложение
- Perfume Tower за неутрализиране на миризми в автомобилите.