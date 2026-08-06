PT

Ароматизираща кула от Керхер - PT. Допълнително оборудване за лесно и трайно премахване на неприятните миризми в превозните средства.

Съществуват четири различни аромата, които можете да избирате с ароматизатора Parfume Tower PT за бързо и ефективно неутрализиране на неприятните миризми, като тютюнев дим в превозните средства. При избора на аромати ние се уверихме, че предлагаме широк спектър, за да посрещнем изискванията на възможно най-много клиенти. Нежеланото смесване на ароматите не е възможно. Електронният монетник, като и времето на работния цикъл, може да бъде програмирано бързо и лесно според индивидуалните изисквания.

Характеристики и предимства
Допълнително оборудване PT: Четири различни аромата за избор.
Четири различни аромата за избор.
Без смесване на отделни аромати. Приятни аромати за почти всеки вкус.
Допълнително оборудване PT: Електронен монетник
Електронен монетник
Индивидуално и лесно програмиране. Използване на различни монети и житони с един автомат за монети.
Допълнително оборудване PT: Програмируемо време на изпълнение
Програмируемо време на изпълнение
Безстепенно променливо регулиране на времето за работа до 7 минути. За индивидуално приспособяване към местните условия.
Спецификации

Технически данни

Клас на защита IP44
Брой фази на тока (~) 1
Напрежение (В) 230
Честота (Hz) 50
Номинална консумирана мощност (кВт) 0,3
Сфера на приложение
  • Perfume Tower за неутрализиране на миризми в автомобилите.