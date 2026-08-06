SB V K!Vac е мощна смукачка на самообслужване, предлагана в едно- и двупостова версия. Благодарение на свещовидния филтър и ръчното почистване на филтъра , тя предлага с 15% повече смукателна мощност от предшественика си и никога не губи смукателна мощност. Докато осветените LED бутони за стартиране осигуряват интуитивна работа, страничната лента, която може да се персонализира по цвят, допълва цялостния вид на смукачката на самообслужване. Подпората от фибростъкло държи маркуча изправен и минимизира контакта му със земята, като по този начин помага за предотвратяване на навлизането на мръсотия в превозното средство. Има опция за въздушен пистолет за издухване на мръсотия от труднодостъпни места. Дисплеят за оставащо време показва колко време остава за почистване. Гъвкавите опции за плащане, като терминал за кредитни карти и електронен монетоприемник, добавят удобство за потребителите. Турбините са лесни за подмяна, което прави поддръжката по-лесна.