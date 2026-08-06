SB V K!Vac
Мощната смукачка на самообслужване впечатлява с повишена всмукателна мощност, модерен дизайн и опции за безкасово плащане. Идеална за удобно и ефективно почистване на автомобилен интериор.
SB V K!Vac е мощна смукачка на самообслужване, предлагана в едно- и двупостова версия. Благодарение на свещовидния филтър и ръчното почистване на филтъра , тя предлага с 15% повече смукателна мощност от предшественика си и никога не губи смукателна мощност. Докато осветените LED бутони за стартиране осигуряват интуитивна работа, страничната лента, която може да се персонализира по цвят, допълва цялостния вид на смукачката на самообслужване. Подпората от фибростъкло държи маркуча изправен и минимизира контакта му със земята, като по този начин помага за предотвратяване на навлизането на мръсотия в превозното средство. Има опция за въздушен пистолет за издухване на мръсотия от труднодостъпни места. Дисплеят за оставащо време показва колко време остава за почистване. Гъвкавите опции за плащане, като терминал за кредитни карти и електронен монетоприемник, добавят удобство за потребителите. Турбините са лесни за подмяна, което прави поддръжката по-лесна.
Характеристики и предимства
Двойна филтърна системаСвещовидният филтър запазва високото ниво на засмукване Дизайн позволяващ лесно почистване на филтъра Безпрахово почистване при употреба на филтърни торби
Индивидуална разплащателна системаПОС терминал и/или монетник Бутон за стартиране без разплащателна система
Въздушен пистолет(опция) за почистване на труднодостъпни местаИздухване на труднодостъпни места (напр. седалки, централна конзола)
Маркуч с вграден елемент от фибростъкло
- Минимален допир на маркуча с пода
- Предотвратява внасянето на мръсотия в автомобила
- Предпазва маркуча от износване
Спецификации
Технически данни
|Живот на турбината (ч)
|800
|Ниво на звуково налягане (дБ(А))
|65
|Брой фази на тока (~)
|1
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Напрежение (В)
|230
|Актуализации на софтуера, налични до
|2031-01-01
Оборудване
- Дължина на смукателния маркуч: 6290 мм
- Маркуч с вграден елемент от фибростъкло
- Изсмукваща дюза
Видео
Сфера на приложение
- Ръчно почистване на автомобилен интериор