Без усилия. Пълна мощност. Пистолет EASY!Force.

Въпрос на ергономичност.

Ергономията не е трик. Тя е основна защита на хората и тяхното здраве. Трудовото законодателство последователно изисква защита на потребителите по време на физически натоварващи дейности като почистване под високо налягане. В бъдеще компаниите трябва да разкриват натовареността и да предлагат на служителите съответните компенсации, било то под формата на пари, почивки или ранно пенсиониране. Нашият пистолет EASY!Force HP ви предлага много предимства в сравнение с традиционните пистолети HP.

Вие насочвате своя пистолет EASY!Force HP със спусъка с нулева сила на задържане. Това предпазва ставите, мускулите и цялото ви тяло. Намалява риска от нараняване от умора. И предотвратява артрит. Но EASY!Force предлага не само ползи за здравето, резултатите от работата също са подобрени и непланираните прекъсванията изчезват. Така бързо постигате значително увеличение във всички области с EASY!Force и нулева сила на задържане.