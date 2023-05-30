Без усилия. Пълна мощност. Пистолет EASY!Force.
Силата е на Ваша страна! Само едно нещо може да застане между Вас и Вашата задача: нашият пистолет EASY!Force. Той Ви дава силата да работите лесно под високо налягане. Революционната концепция на пистолета EASY!Force използва възвратната сила на дюзата под високо налягане и намалява силата на задържане на спусъка до нула. Абсолютна нула. Разработена за по-лека, ергономична и безпроблемна работа. Изпробвайте пистолета EASY!Force – няма да искате да го оставите.
EASY!Force: Контролирането на налягането никога не е било толкова лесно.
С нашия пистолет EASY!Force ние дефинираме новите измерения на ергономичността при почистването с водоструйка. Нищо по-малко от това и без преувеличение. Това се потвърждава както от патента, така и от независими проучвания.
Обикновен пистолет на водоструйка
Отворената позиция на ръката намалява усилието.
Въпрос на ергономичност.
Ергономията не е трик. Тя е основна защита на хората и тяхното здраве. Трудовото законодателство последователно изисква защита на потребителите по време на физически натоварващи дейности като почистване под високо налягане. В бъдеще компаниите трябва да разкриват натовареността и да предлагат на служителите съответните компенсации, било то под формата на пари, почивки или ранно пенсиониране. Нашият пистолет EASY!Force HP ви предлага много предимства в сравнение с традиционните пистолети HP.
Вие насочвате своя пистолет EASY!Force HP със спусъка с нулева сила на задържане. Това предпазва ставите, мускулите и цялото ви тяло. Намалява риска от нараняване от умора. И предотвратява артрит. Но EASY!Force предлага не само ползи за здравето, резултатите от работата също са подобрени и непланираните прекъсванията изчезват. Така бързо постигате значително увеличение във всички области с EASY!Force и нулева сила на задържане.
По-малките мускули почиват. По-големите мускули вършат работата.
Не всички видове сила са еднакви. Важното е колко мускулна маса е необходима, за да се произведе нужната сила. По-малките мускули се уморяват по-бързо от по-големите мускули при същото натоварване. Също така движението на ставите извън тяхната неутрална позиция също е решаващо за умората. И точно тук влиза в действие нашият пистолет EASY!Force HP.
За да държите и управлявате пистолета HP и струйника HP, вместо да се стимулират по-малки мускулни групи в пръстите и предмишниците, се активират по-големи мускулни групи в горната част на ръката. Това премахва ранната умора. При традиционните пистолети със спусък HP пръстите трябва да са свити в юмрук. С EASY!Force ръката остава в отпусната неутрална позиция, пръстите не са свити. Преместването на силите на задържане от малките към големите мускулни групи, заедно с идеалната ергономичност на спусъка HP и спокойното боравене, води до значително намалено напрежение на мускулите. Това прави възможна работа без умора в дългосрочен план и води до по-добра и по-рентабилна работа с оптимални резултати.
Керамичен клапан за по-дълъг живот.
Проблемите при пистолетите за високо налягане обикновено се дължат на повреди в дюзата, предизвикани от попаднали в нея частици. Нашият EASY!Force слага край и на това: Затворът на клапана се състои от керамична топка и керамично легло, които са устойчиви на частици предизвикващи евентуални повреди. Това осигурява живот 5 пъти по-дълъг от пистолетите с конвенционална дюза.
Интуитивен за безопасна работа.
Системата за сигурност на пистолета EASY!Force предотвратява непреднамереното отваряне и предлага максимална сигурност при употреба – без компромис с лекотата на работа. Трябва да натиснете само веднъж спусъка, за да отворите дюзата – интуитивно и лесно. Пистолетът EASY!Force остава отворен докато спусъкът е натиснат. При отпускане пистолетът незабавно се изключва.
Комфорт във всяка ситуация
Ние се грижим за ергономичността, така че да се чувствате комфортно във всяка ситуация. Нашият пистолет EASY!Force предлага оптимална ергономичност за лесна употреба във всяка работна позиция. В определени ситуации, например при работа над нивото на главата и при различни работни ъгли, може да се използва допълнителна дръжка.
Допълнителна дръжка за Вашите задачи
Допълнителната дръжка на нашето ново поколение EASY!Lock улеснява работата като ви дава възможност да адаптирате позата си според конкретната задача. Когато често сменяте позата си, можете да работите по-дълго и с по-малко усилия.
Допълнителната дръжка може да се фиксира на разпръскващата пика. Може да се регулира според височината на оператора и идеалния работен ъгъл. Това става бързо и удобно с помощта на регулиращия винт. Ергономичният дизайн на дръжката предлага 2 допълнителни зони за захващане, според това, дали работите с лявата или дясната ръка. Благодарение на въртящата се на 360° пика допълнителната дръжка може да се завърти по време на работа за по-голяма гъвкавост.
EASY!Lock: бърза и лесна връзка
С нашите патентовани бързи връзки EASY!Lock свързването става мигновено и лесно. 5 пъти по-бързо от конвенционалните винтови връзки. Нашите бързи връзки EASY!Lock имат същата здравина и надеждност. Поне същата.
Бърза подготовка – по-бързо свършена работа.
Досега подготовката на водоструйката отнемаше значително време. Включваше свързването и откачането на различни интерфейси. Същото се отнасяше и за смяната на аксесоарите. Но това остава в миналото. Нашата система EASY!Lock комбинира предимствата на бързото свързване с тези на винтовите връзки. И това при икономия на време от 80 %. Време, необходимо за действителната работа. Или за други важни неща.
Уникална, бърза, сигурна и надеждна.
Нищо не по-сигурно, надеждно и дълготрайно от винтовите връзки. Нищо не пести повече време от бързите връзки. Но нищо не е по-добро от комбинацията между двете: нашата EASY!Lock е здрава като конвенционална винтова връзка и гъвкава като бърза връзка. Заключване чрез конична резба. Просто завъртане на 360° е всичко, което трябва да направите, за да свържете всички аксесоари – от машината до дюзата. Бързо и сигурно. Отново и отново.
Лесен прогрес.
Нашата система EASY!Lock е начало на по-доброто почистване, а не край на Вашите налични аксесоари. Специално разработените адаптери правят възможно използването на старите машини и аксесоари (M 22 × 1.5) с аксесоари с връзка EASY!Lock. Улеснили сме избора на адаптер със съответните връзки. Всеки адаптер има двуцветно пластмасово покритие с гравиран номер. Антрацитно сивата връзка е новата EASY!Lock, а черната е за конвенцонална винтова глава.
Как изглеждат перфектните връзки
За да се покрият различните интерфейси от водоструйката до дюзата, както и за да се осигури обратна съвместимост, на разположение са 8 различни адаптера. По този начин всички налични към момента машини и аксесоари могат да се използват с новите машини и аксесоари с конектори EASY!Lock. Нашата търсачка представя всички адаптери и тяхното приложение. Така например, всяка водоструйка с конектор M 22 × 1.5 бързо може да се преобразува към новата система EASY!Lock с помощта на адаптер 2.