La batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts pour les appareils 36 volts de notre plateforme de batterie s'illustre non seulement par sa surpuissance et son excellente autonomie assurée par sa capacité de 6 Ah, mais aussi par sa large gamme d'équipements et de dispositifs de sécurité complémentaires. À titre d'exemple, une gestion efficace de la température garantit une thermorégulation fiable de la batterie afin de pouvoir fournir la puissance maximale à tout moment. Le boîtier extrêmement robuste et résistant aux chocs protège efficacement la batterie des chocs extérieurs et des éclaboussures, conformément à IPX5. Il garantit en outre une manipulation simple et fiable. La surveillance intégrée de la tension et la protection contre les surintensités empêchent l'endommagement des cellules en cas de surtension, de décharge totale ou de surintensité. La technologie temps réel innovante permet à l'utilisateur de consulter en permanence les valeurs exactes d'autonomie restante, de temps de charge et de niveau de charge via un afficheur LCD facile à lire.