Battery Power+ 36/60
Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.
La batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts pour les appareils 36 volts de notre plateforme de batterie s'illustre non seulement par sa surpuissance et son excellente autonomie assurée par sa capacité de 6 Ah, mais aussi par sa large gamme d'équipements et de dispositifs de sécurité complémentaires. À titre d'exemple, une gestion efficace de la température garantit une thermorégulation fiable de la batterie afin de pouvoir fournir la puissance maximale à tout moment. Le boîtier extrêmement robuste et résistant aux chocs protège efficacement la batterie des chocs extérieurs et des éclaboussures, conformément à IPX5. Il garantit en outre une manipulation simple et fiable. La surveillance intégrée de la tension et la protection contre les surintensités empêchent l'endommagement des cellules en cas de surtension, de décharge totale ou de surintensité. La technologie temps réel innovante permet à l'utilisateur de consulter en permanence les valeurs exactes d'autonomie restante, de temps de charge et de niveau de charge via un afficheur LCD facile à lire.
Fonctionnalités et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le temps de charge restant et le niveau de charge.
Extrêmement robusteLes boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs. Boîtier en plastique solide et robuste.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 VUtilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Cellules lithium-ion performantes
- La batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'autodécharge ainsi que l'effet mémoire.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Sécurité
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|6
|Énergie (Wh)
|216
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1.5
|Poids emballage inclus (kg)
|1.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 89 x 118