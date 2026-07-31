Protégée par un boîtier haut de gamme, très robuste, résistant aux chocs et doté d'une protection IPX5, la batterie lithium-ion Kärcher Battery Power+ 36 volts d'une capacité de 7,5 Ah associe performances maximales et endurance impressionnante. Développée pour les appareils Kärcher de la plateforme de batteries 36 volts, la batterie dispose de nombreux mécanismes de protection. À titre d'exemple, la surveillance de la tension intégrée et la protection contre les surintensités préviennent efficacement l'endommagement des cellules par la décharge totale, la surtension ou la surintensité. La gestion efficace de la température surveille en permanence la température de la batterie et assure une thermorégulation fiable afin de pouvoir fournir la puissance maximale possible à tout moment. L'autonomie restante, le temps de charge et le niveau de charge peuvent être consultés en permanence via un afficheur LCD grâce à la technologie temps réel.