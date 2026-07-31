Battery Power+ 36/75
Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.
Protégée par un boîtier haut de gamme, très robuste, résistant aux chocs et doté d'une protection IPX5, la batterie lithium-ion Kärcher Battery Power+ 36 volts d'une capacité de 7,5 Ah associe performances maximales et endurance impressionnante. Développée pour les appareils Kärcher de la plateforme de batteries 36 volts, la batterie dispose de nombreux mécanismes de protection. À titre d'exemple, la surveillance de la tension intégrée et la protection contre les surintensités préviennent efficacement l'endommagement des cellules par la décharge totale, la surtension ou la surintensité. La gestion efficace de la température surveille en permanence la température de la batterie et assure une thermorégulation fiable afin de pouvoir fournir la puissance maximale possible à tout moment. L'autonomie restante, le temps de charge et le niveau de charge peuvent être consultés en permanence via un afficheur LCD grâce à la technologie temps réel.
Fonctionnalités et avantages
Technologie temps réel innovanteL'afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le temps de charge restant et le niveau de charge.
Extrêmement robusteLes boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs. Boîtier en plastique solide et robuste
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 VUtilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Cellules lithium-ion performantes
- La batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Protection contre les jets d'eau selon IPX5
- Protection sûre pour les applications à jet d'eau.
Sécurité
- Protection contre les surtensions et sous-tension.
- Protège la batterie contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion interchangeable
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7.5
|Énergie (Wh)
|270
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|2.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|167 x 88 x 118