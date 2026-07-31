Bonnette en microfibres
La bonnette en microfibres assure une élimination optimale des saletés sur toutes les surfaces lisses.
La bonnette en microfibres assure une élimination optimale des saletés sur toutes les surfaces lisses comme les surfaces vitrées ou les fenêtres. Associée au pulvérisateur, à la raclette à vitres du WV ou au détergent concentré pour vitres, elle garantit des surfaces propres sans traces. Le nettoyage des fenêtres n'aura jamais été plus facile.
Fonctionnalités et avantages
Bonnette microfibre de haute qualité, composée de 2 matières.
- La saleté est enlevée de façon optimale de la surface et est retenue dans le tissu.
- Grâce aux fibres abrasives, les saletés tenaces sont enlevées facilement de la surface.
- Les fibres de la bonnette favorise la rétention de poussières
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|2
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|70 x 275 x 30
Zones d’application
- Fenêtres et vitres