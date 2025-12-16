Brosse
Brosse à poils souples pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.
Cette brosse pratique dotée de poils souples est idéale pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles et délicats en extérieur. Que ce soit sur une voiture, du mobilier de jardin ou une calandre, la brosse assure propreté et protection. Elle convient à tous les modèles des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Poils particulièrement doux
- Nettoyage des surfaces sensibles
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|333 x 82 x 164
Zones d’application
- Véhicules
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon