Brosse matelas
Suceur matelas spécialement conçu pour aspirer les matelas et les interstices difficiles à atteindre autour du lit.
Suceur matelas spécialement conçu pour aspirer le lit, le matelas et les oreillers ainsi que les interstices difficiles à atteindre dans la chambre à coucher. La poussière s'accumule notamment autour du lit, s'infiltre dans les surfaces textiles et peut déclencher des allergies. Le suceur pour fentes pratique élimine presque l'intégralité de la poussière et se faufile jusque dans les recoins difficiles à atteindre. Les acariens et la poussière n'ont qu'à bien se tenir !
Fonctionnalités et avantages
Spécialement conçu pour les matelas
- Aspire hygiéniquement les matelas
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|170 x 103 x 40
Zones d’application
- Matelas