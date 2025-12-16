Suceur matelas spécialement conçu pour aspirer le lit, le matelas et les oreillers ainsi que les interstices difficiles à atteindre dans la chambre à coucher. La poussière s'accumule notamment autour du lit, s'infiltre dans les surfaces textiles et peut déclencher des allergies. Le suceur pour fentes pratique élimine presque l'intégralité de la poussière et se faufile jusque dans les recoins difficiles à atteindre. Les acariens et la poussière n'ont qu'à bien se tenir !