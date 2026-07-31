La buse à jet plat longue de Kärcher est idéale pour les applications abrasives dans le cadre du nettoyage cryogénique de composants, de moules de moulage par injection ou encore de robots tondeuses. Elle permet une élimination aisée des saletés tenaces incrustées, des peintures, des huiles et des lubrifiants ou de la suie. La buse à jet plat est fabriquée en aluminium et en acier inoxydable robustes, orientable dans le pistolet et extrêmement facile à utiliser grâce à un système de changement rapide intelligent.