Buse à jet rond, longue, Ø 3 mm
Powerbuse à jet rond longue pour les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Pour les applications abrasives telles que l'élimination des saletés incrustées tenaces, de la peinture, de l'huile ou de la suie. Avec système de changement rapide.
Idéale pour un nettoyage efficace de composants, de moules de moulage par injection ou encore de robots tondeuses à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique. La buse à jet rond longue fabriquée en acier inoxydable et en aluminium robustes permet des applications particulièrement abrasives et élimine aisément même les salissures les plus extrêmes et les souillures incrustées dues aux huiles, aux graisses, aux lubrifiants ou à la suie. À cet effet, le système de changement rapide associé garantit un maniement particulièrement facile, rapide et pratique.
Fonctionnalités et avantages
Contour de jet abrasif allongé
- Élimination aisée des dépôts les plus tenaces grâce à d'excellentes performances.
- Très faible consommation d'air comprimé et de CO₂.
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Conception robuste et durable
- Finition haut de gamme en acier inoxydable et en aluminium.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
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Zones d’application
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le décapage de composants de machine
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses