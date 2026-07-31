Buse à jet rond, longue, Ø 4 mm
Powerbuse à jet rond longue pour les systèmes de nettoyage cryogénique de Kärcher. Pour une application abrasive : élimination de souillures incrustées tenaces, de peinture, d'huile ou de suie. Avec système de changement rapide.
La buse à jet rond longue permet de nettoyer efficacement les composants, les moules de moulage par injection ou les robots tondeuses à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique. Elle est fabriquée à partir d'acier inoxydable et d'aluminium robustes, idéale pour les applications abrasives et précises, et élimine aisément même les salissures les plus extrêmes et les souillures incrustées dues aux huiles, aux graisses, aux lubrifiants et à la suie. Grâce au système de changement rapide intégré, le maniement de la buse est rapide et pratique.
Fonctionnalités et avantages
Contour de jet abrasif allongé
- Élimination aisée des dépôts les plus tenaces grâce à d'excellentes performances.
- Très faible consommation d'air comprimé et de CO₂.
Système de remplacement rapide
- Utilisation très facile et configuration variable.
Conception robuste et durable
- Finition haut de gamme en acier inoxydable et en aluminium.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|237 x 22 x 22
Zones d’application
- Nettoyage des moules et des outils de moulage
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le décapage de composants de machine
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses