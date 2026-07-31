La buse d'angle permet de dévier le jet de 90°, ce qui en fait l'outil idéal pour le nettoyage de structures complexes, de contre-dépouilles et de zones très étriquées. Cette buse est en majeure partie fabriquée à partir de plastique grâce au procédé innovant d'impression en 3D. Cela élimine les restrictions inhérentes aux méthodes de fabrication classiques et la buse atteint une puissance de nettoyage optimale. Grâce aux rallonges pour buses d'angle disponibles séparément, il est facile de rallonger la buse.