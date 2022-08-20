Le suceur voiture maniable pour votre aspirateur eau et poussières permet d'aspirer les surfaces textiles de votre voiture, notamment le coffre, les sièges, la banquette arrière et le plancher, rapidement et sans effort. Ce suceur convient également à l'aspiration des surfaces capitonnées, des meubles capitonnés et des matelas dans votre maison. Le suceur voiture peut être utilisé avec l'ensemble des aspirateurs eau et poussières et des injecteurs-extracteurs Kärcher Home & Garden.