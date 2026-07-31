Buse triple, 028

Buse triple à permutation manuelle avec buse en inox. Robuste, durable et résistante à la saleté.

Permutation aisée du jet entre le jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute pression avec Powerbuse (25°) et le jet basse pression (40°). Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer et à pulvériser le détergent.

Spécifications

Données techniques

Pression max. (bar) 300
Taille de buse ( ) 28
Température (°C) max. 80
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Machines compatibles