Câble de mise à la terre de six mètres pour établir une liaison équipotentielle entre le nettoyeur et l'objet à nettoyer lors du nettoyage cryogénique. Cela est notamment nécessaire lorsque l'objet à nettoyer se présente sous forme isolée, par exemple un outil métallique sur un tapis en caoutchouc. Dans ce cas, le câble de mise à la terre permet de prévenir les décharges électrostatiques. Le câble est muni de bornes solides aux deux extrémités qui peuvent se fixer d'une part sur l'appareil et d'autre part sur l'objet à nettoyer.