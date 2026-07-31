Cache pour tête d'aspiration FC 5 blanc
Ramasse encore mieux la saleté : le cache pour tête d'aspiration optimisé pour le FC 5. Idéal pour tous les appareils FC 5 blancs qui n'en sont pas encore équipés de série.
Avec le nouveau cache pour tête d'aspiration pour le FC 5 blanc, finissez-en avec les moutons indésirables par terre. Le tire-fil intégré et le large conduit d'air assurent une aspiration encore plus efficace des saletés grossières. Le cache optimisé se rajoute très facilement sur tous les appareils FC 5 blancs qui n'en sont pas encore équipés de série. Cela permet d'optimiser les performances de nettoyage globales sur les anciens appareils FC 5 blancs.
Fonctionnalités et avantages
Ramasse-fils intégré
- Rainures intégrées pour une élimination encore meilleure des moutons et autres saletés grossières.
Large conduite d’aspiration
- Élimination efficace des grosses particules, telles que les amas de cheveux.
Facile à remplacer
- Le nouveau capot est facile et rapide à remplacer.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|300 x 100 x 34