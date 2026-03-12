Filtre à eau
Filtre à eau pour la protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les impuretés des eaux polluées.
Le filtre à eau permet de protéger la pompe haute pression contre les impuretés des eaux polluées. La filtration de l’eau permet d’augmenter la durée de vie du nettoyeur haute pression. Le filtre à eau convient à tous les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Protection de la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules contenus dans l'eau
- Augmente la durée de vie du nettoyeur haute pression
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|117 x 50 x 50
Machines compatibles
Zones d’application
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.