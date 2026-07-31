Notre filtre HEPA 13 retient même les particules les plus fines de l'ordre de quelques micromètres grâce à son taux de séparation extrêmement élevé de 99,95 %. Les aérosols, les virus et les germes sont presque entièrement capturés grâce à la capacité filtrante élevée et ne sont pas rejetés dans l'air ambiant. Certifié selon la norme DIN EN 1822:2019, le filtre HEPA 13 satisfait ainsi également aux critères de sécurité élevés dans les zones sensibles en matière d'hygiène.