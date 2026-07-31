Satisfait aux critères de sécurité élevés dans les zones sensibles sur le plan de l'hygiène : notre filtre HEPA 14 haute efficacité, certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019, s'illustre par un taux de séparation de 99,995 % et retient ainsi également les particules les plus fines de l'ordre de quelques micromètres. Même les aérosols, les virus et les germes sont interceptés de manière fiable et presque intégralement de sorte à ne pas être rejetés dans l'air ambiant.