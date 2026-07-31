Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Côté appareil, le flexible de 4 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 2.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 2.0. Les deux raccords 2.0 sont compatibles avec les aspirateurs construits à partir de 2017.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|4
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Finition
|Standard
|Raccord côté accessoire¹⁾
|Attache 2.0
|Raccord côté appareil²⁾
|Baïonnette 2.0
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|470 x 450 x 80