Flexible d'aspiration, T, DN 32, longueur 2,5 m, attache 1.0, verrouillage par clic

Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 32 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières.

Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 32 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs poussières. Côté appareil, le flexible de 2,5 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 1.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 1.0. Les deux raccords sont compatibles avec les aspirateurs construits jusqu'en 2016.

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 2.5
Largeur nominale standard ( ) DN 32
Finition Standard
Raccord côté accessoire¹⁾ Attache 1.0
Raccord côté appareil²⁾ Verrouillage par clic
Quantité (Pièce(s)) 1
Couleur noir
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Machines compatibles