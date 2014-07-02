Flexible d'aspiration, T, DN 32, longueur 2,5 m, attache 1.0, verrouillage par clic
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 32 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières.
Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 32 est idéal pour l'utilisation avec les aspirateurs poussières. Côté appareil, le flexible de 2,5 mètres dispose d'un raccord à baïonnette 1.0 tandis que côté accessoire, il s'agit d'un raccord à attache 1.0. Les deux raccords sont compatibles avec les aspirateurs construits jusqu'en 2016.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|2.5
|Largeur nominale standard ( )
|DN 32
|Finition
|Standard
|Raccord côté accessoire¹⁾
|Attache 1.0
|Raccord côté appareil²⁾
|Verrouillage par clic
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5