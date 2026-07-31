Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Flexible haute pression de 15 m, DN 8, avec ANTI!Twist et équipé du raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités permettant de gagner du temps.
Flexible haute pression 15 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. Autres données de référence : DN 8/155 °C/315 bar.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal ( )
|DN 8
|Température (°C)
|max. 155
|Pression max. (bar)
|315
|Longueur (m)
|15
|Filetage des raccords
|2 x EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|3.4