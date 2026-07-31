Jeu de lingettes de démarrage
Le jeu de lingettes de démarrage haut de gamme pour le nettoyage à la vapeur inclut 2 lingettes de sol universelles, une bonnette abrasive pour le suceur à main et un chiffon de lustrage.
Jeu de lingettes de démarrage pour une propreté parfaite lors du nettoyage à la vapeur. La texture bouclée spéciale du tissu des deux lingettes de sol offre un ramassage particulièrement efficace des saletés : même les coins et les bords sont nettoyés dans effort. La grande perméabilité à la vapeur des lingettes de sol garantit d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques. Grâce à un système de bandes autoagrippantes, elles se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol EasyFix et se retirent sans contact avec la saleté. La bonnette abrasive pour le suceur à main permet d'éliminer facilement les résidus de calcaire et de savon les plus tenaces. À l'aide du chiffon lustrant, les miroirs et autres surfaces lisses retrouvent leur éclat.
Fonctionnalités et avantages
Microfibres de haute qualité
- La texture bouclée spéciale du tissu des lingettes de sol offre un ramassage particulièrement efficace des saletés.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Fixation facile par velcros
- Une simple pression suffit à fixer la serpillère au suceur.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Serpillère munie d'une languette
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
- La zone d'utilisation (par ex. séparation entre cuisine et salle de bains) peut être notée dans une case sur le rabat.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Serpillière abrasive en microfibre pour le suceur à main avec des microfibres abrasives et douces
- Élimination optimale des dépôts de calcaire et résidus de savon à l’aide des fibres abrasives.
Serpillières en microfibres de qualité supérieure pour le lustrage
- Résultat de polissage sans traces.
- Très bonne absorption de l'eau.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 115 x 10
Zones d’application
- Sols durs
- Cabine de douche/baignoire
- Lavabos
- Robinetterie
- Miroirs
- Carrelages