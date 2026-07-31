Jeu de lingettes jetables EasyFix Mini
Jeu de 15 lingettes jetables pour buse pour sol EasyFix Mini, pour un nettoyage rapide et hygiénique des surfaces dures. Fixation simple grâce aux bandes velcro de couleur jaune.
Pour des travaux rapides, le jeu de lingettes jetables EasyFix Mini avec ses 15 lingettes innovantes en matériau très absorbant haute qualité vous permet de toujours bénéficier d'une serpillière propre avec la buse pour sol EasyFix Mini. La lingette jetable assure un nettoyage en profondeur et hygiénique de toutes les surfaces dures grâce à une dissolution et une absorption de la saleté optimales, même dans les coins et sur les bords. Elle se fixe rapidement et facilement par velcro à la buse pour sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur. Il suffit d'appuyer sur la buse pour sol EasyFix Mini avec les bandes velcro jaunes du côté lingette et le tour est joué. Après le nettoyage, mettre simplement la lingette au rebut avec les ordures ménagères. La lingette jetable évite le lavage fastidieux et chronophage des serpillières sales.
Fonctionnalités et avantages
Toujours une lingette propre à portée de main
- Pour un résultat de nettoyage éclatant.
L'hygiène en toute simplicité, sans aucun lavage
- La lingette jetable évite le lavage fastidieux et chronophage des serpillières sales.
Fixation facile par velcros
- Fixation facile et rapide de la lingette grâce aux bandes velcro jaunes.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
La lingette jetable épouse la buse pour sol sur tous les côtés
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Matériau haute qualité hyper-absorbant
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
Convient particulièrement aux petits espaces et aux endroits difficiles d'accès
- Pour des résultats de nettoyage parfaits, sur une surface plus étendue.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 118 x 3
Zones d’application
- Sols durs
- Carrelages
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)