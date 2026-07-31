Kit de bonnettes en microfibres pour grande brosse ronde
Deux bonnettes en microfibres pour grande brosse ronde. Idéal pour le nettoyage en douceur des salissures particulièrement tenaces dans la cuisine et la salle de bain.
Fonctionnalités et avantages
Bonnette douce pour la grande brosse ronde produite en microfibres de haute qualité
- Idéale pour nettoyer en douceur la saleté particulièrement tenace sur toutes les surfaces dures de la cuisine et de la salle de bain.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Microfibres de qualité
- Lavable en machine à 60 °C. Sans assouplissant.
Bonnette douce pour la grande brosse ronde produite en microfibres de haute qualité
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|90 x 90 x 50
Zones d’application
- Plans de travail dans la cuisine
- Évier
- Plaques de cuisson
- Cabine de douche/baignoire
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Hottes aspirantes
- Acier inoxydable