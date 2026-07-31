Le jeu de lingettes de sol douces inclut 2 lingettes en fibres particulièrement souples qui transmettent moins d'humidité et de chaleur au sol. Ainsi, même les sols vitrifiés délicats peuvent être nettoyés à la vapeur tout en douceur. Grâce au système de bandes autoagrippantes, les lingettes se fixent facilement et rapidement au suceur pour sol EasyFix du nettoyeur vapeur : il suffit de presser la lingette de sol contre le suceur pour sol EasyFix et voilà ! Pendant le travail, la lingette reste bien en position : même les coins et les bords sont nettoyés sans effort. Une fois le travail terminé, la lingette utilisée peut être enlevée du suceur pour sol EasyFix sans contact avec la saleté : à cet effet, il suffit de poser le pied sur le rabat fixé à la lingette et de retirer le suceur vers le haut.