La lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 offre 4 types de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large. Le choix du jet adapté se fait simplement en tournant la lance d'arrosage. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Par ailleurs, la lance Multi Jet convainc par sa maniabilité et son confort d'utilisation supérieur, avec un poids réduit de 25 % par rapport à la précédente lance 3 en 1 MJ de Kärcher. Convient pour les nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5. L’outil polyvalent pour la maison, le jardin et la voiture.