Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160
Lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 avec 4 types de jet pour nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5 : avec buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large.
La lance Multi Jet 4 en 1 MJ 160 offre 4 types de jets différents en une seule lance d'arrosage : le jet à détergent, le jet plat haute pression, la buse rotative et le jet plat large. Le choix du jet adapté se fait simplement en tournant la lance d'arrosage. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Par ailleurs, la lance Multi Jet convainc par sa maniabilité et son confort d'utilisation supérieur, avec un poids réduit de 25 % par rapport à la précédente lance 3 en 1 MJ de Kärcher. Convient pour les nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5. L’outil polyvalent pour la maison, le jardin et la voiture.
Fonctionnalités et avantages
Sélection du jet adapté en tournant la lance d'arrosage
- Aucun changement de lance d'arrosage fastidieux.
Quatre types de jets en une seule lance d'arrosage
- Buse rotative, jet plat haute pression, jet à détergent et jet plat large, pour un travail flexible.
Avec aide au montage sur la lance de pulvérisation
- Pour une installation et une utilisation correctes.
25 %* de poids en moins
- Plus de confort et de simplicité d'utilisation.
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 et K 5
- Parfait pour une installation ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.4
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|450 x 59 x 59
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97) /
* Par rapport au poids du modèle précédent, la lance Multi Jet 3 en 1 MJ de Kärcher.
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures
- Façades de petites maisons
- Appareils et outils de jardinage
- Surfaces dans la maison et le jardin