Soulage sensiblement l'utilisateur lors du nettoyage haute pression : le pistolet G 180 Q COMFORT!Hold. Grâce au mécanisme innovant COMFORT!Hold, la réduction de l'effort de maintien peut atteindre 50 %*. Il ne prévient pas seulement les contractures et la fatigue, mais augmente également la productivité par la même occasion. Un atout particulièrement appréciable lors des utilisations prolongées et du nettoyage de surfaces étendues. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est possible – dans la mesure où le nettoyeur haute pression dispose d'une aspiration de détergent – d'appliquer le détergent directement par le biais du pistolet. La sécurité enfants permet en outre une sécurisation simple de la gâchette du pistolet tandis que le raccord pratique Quick Connect garantit une installation facile du flexible haute pression. Le pistolet est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des catégories K 2 à K 7. * En comparant l'effort nécessaire pour maintenir la gâchette du nouveau pistolet COMFORT!Hold de Kärcher à celui des pistolets standard de Kärcher. La valeur exacte varie en fonction de l'appareil utilisé.