Raclettes (170 mm) WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8

Raclettes de rechange pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses. Compatibles avec les suceurs d'aspiration fins de nos nettoyeurs de vitres à batterie WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 et WV 8.

Pour des résultats durables et sans traces : remplacez rapidement et facilement la raclette de 170 mm du suceur d'aspiration fin. Votre nettoyeur de vitres à batterie nettoie ainsi toutes les surfaces lisses sans laisser de traces. Compatible avec : WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 et WV 8.

Fonctionnalités et avantages
Remplacement rapide de la raclette.
  • Pour une propreté sans traces sur toutes les surfaces lisses, sans coulées.
Raclette Xtra!Flex®
  • La raclette Xtra!Flex® en silicone dotée d'une technologie innovante rend le nettoyage encore plus facile : elle est idéale pour une utilisation au plus près du sol et des bords.
  • La forme allongée de la lèvre en silicone permet d'effectuer le raclage en un seul geste et rend le nettoyeur de vitres encore plus flexible.
Spécifications

Données techniques

Quantité (Pièce(s)) 2
Couleur jaune
Poids emballage inclus (kg) 0.1
Dimensions (L × l × h) (mm) 170 x 30 x 24
Machines compatibles
Zones d’application
  • Cadre de fenêtres
  • Des surfaces lisses
  • Fenêtres et vitres
  • Miroirs
  • Petits carreaux
  • Cabine de douche/baignoire
  • Plans de travail dans la cuisine
  • Condensation
  • Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon