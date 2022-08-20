Rallonge de tube d'aspiration
Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.
Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts. Le tube d'aspiration possède une longueur de 0,5 m et un diamètre nominal de 35 mm.
Fonctionnalités et avantages
Pour les endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts, les puits de lumière profonds, etc.
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Spécifications
Données techniques
|Largeur nominale standard (mm)
|35
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.1
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|480 x 40 x 40
Machines compatibles
Zones d’application
- Plafonds hauts
- Puits de lumière