Rallonge de tube d'aspiration

Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts. Le tube d'aspiration possède une longueur de 0,5 m et un diamètre nominal de 35 mm.

Fonctionnalités et avantages
Pour les endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts, les puits de lumière profonds, etc.
Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden
Spécifications

Données techniques

Largeur nominale standard (mm) 35
Couleur noir
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.3
Dimensions (L × l × h) (mm) 480 x 40 x 40
Zones d’application
  • Plafonds hauts
  • Puits de lumière