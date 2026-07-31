Ring spanner wrench SW30 / SW32
Clé à douille avec fonction 2 en 1. Adaptée au desserrage du bouchon des bouteilles de CO2 et à la fixation du flexible de CO2 sur la bouteille.
Outil pratique pour les tâches de nettoyage à l'aide de systèmes de nettoyage cryogénique avec le procédé Liquide to Pellet de Kärcher. La clé à douille permet de desserrer le bouchon de la bouteille de CO2 et sert également à la fixation du flexible de CO2 sur la bouteille de CO2. Afin de pouvoir l'emporter facilement et sans risque de perte, il suffit de fixer la clé sur le raccord de bouteille du nettoyeur cryogénique.
Spécifications
Données techniques
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1