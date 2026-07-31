Roller brush full bristles KIRA CV 50
Conçue spécialement pour l'utilisation sur les moquettes : la brosse-rouleau dispose d'une largeur de travail de 350 mm et est parfaitement adaptée aux besoins du KIRA CV 50.
Cette brosse-rouleau possède une longueur de 350 millimètres et a été conçue principalement pour l'utilisation sur les moquettes. Compatible avec le robot aspirateur KIRA CV 50.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de la brosse (mm)
|350
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3