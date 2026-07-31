La buse de sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur est fournie avec une serpillière en microfibres adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, y compris dans les coins difficiles d’accès et sur les rebords. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillière en microfibres à la buse de sol : il suffit d’appuyer la serpillière sur la buse de sol EasyFix Mini et le tour est joué ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillière en microfibres peut être retirée de la buse de sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : il suffit pour cela de tirer sur la languette fixée à la serpillière et d’enlever la buse de sol en la dirigeant vers le haut.