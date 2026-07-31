Set suceur sol EasyFix Mini
Avec système pratique de velcros et serpillière en microfibres adaptée : le kit buse de sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur permet de remplacer la serpillière sans contact avec la saleté. Particulièrement adapté pour une utilisation dans les petites pièces et les endroits difficiles d’accès.
La buse de sol EasyFix Mini pour nettoyeur vapeur est fournie avec une serpillière en microfibres adaptée et assure d’excellents résultats de nettoyage sur les sols durs, y compris dans les coins difficiles d’accès et sur les rebords. Le système intelligent de velcros permet de fixer rapidement et en toute simplicité la serpillière en microfibres à la buse de sol : il suffit d’appuyer la serpillière sur la buse de sol EasyFix Mini et le tour est joué ! Une fois le nettoyage terminé, la serpillière en microfibres peut être retirée de la buse de sol EasyFix Mini sans contact avec la saleté : il suffit pour cela de tirer sur la languette fixée à la serpillière et d’enlever la buse de sol en la dirigeant vers le haut.
Fonctionnalités et avantages
Fixation facile par velcros
- Fixation facile de la serpillère sur le suceur de sol EasyFix par simple poussée.
- La serpillère reste en place pendant le nettoyage.
Languette sur la serpillière
- Changement de lingette sans contact avec la saleté : poser simplement le pied sur la languette et tirer le suceur vers le haut.
Technologie à lamelles innovante
- Répartition uniforme de la vapeur grâce aux lamelles, sur les surfaces à nettoyer comme sur la serpillère en microfibres.
Suceur doté d'une articulation souple
- Nettoyage ergonomique et efficace quelle que soit la corpulence de l'utilisateur.
- Passe parfaitement sous les meubles.
La serpillère recouvre parfaitement le suceur de sol
- Pour un nettoyage sans effort des coins, des rebords et autres endroits difficiles d'accès.
Microfibres de qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Convient particulièrement aux petits espaces et aux endroits difficiles d'accès
- Pour des résultats de nettoyage parfaits, sur une surface plus étendue.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|243 x 101 x 96
Zones d’application
- Sols durs
- Carrelages
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)