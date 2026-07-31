Support bouchon de bouteilles de CO₂

Support pratique pour ranger le bouchon des bouteilles de CO₂ sans risque de perte lors des tâches de nettoyage avec le procédé Liquid to Pellet.

Pour que rien ne se perde lors des tâches de nettoyage à l'aide des systèmes de nettoyage cryogénique Kärcher avec le procédé Liquid to Pellet : le support pour le bouchon des bouteilles de CO₂ à clipser rapidement et facilement sur la Home Base de l'appareil.

Spécifications

Données techniques

Poids emballage inclus (kg) 0.1
Machines compatibles