Le VP 135 Vario Power Jet permet de régler la pression en continu par simple rotation de la lance, offrant ainsi le réglage de pression adapté à chaque application, de doux à puissant. Idéal pour nettoyer efficacement et confortablement les petites surfaces autour de la maison et du jardin, par exemple des murs, des allées, des clôtures ou des véhicules. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 et K 3.