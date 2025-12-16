VP 160 vario power jet
Lance Vario Power VP 160 pour nettoyeurs haute pression des gammes K 4 et K 5. Jet réglable en continu pour passer d'une pression basse à une pression élevée par simple rotation de la lance d'arrosage.
Le VP 160 Vario Power Jet permet de régler la pression en continu par simple rotation de la lance, offrant ainsi le réglage de pression adapté à chaque application, de doux à puissant. Cela augmente sensiblement votre efficacité et votre confort de travail à chaque application. Idéal pour nettoyer efficacement et confortablement les petites surfaces autour de la maison et du jardin, par exemple des murs, des allées, des clôtures ou des véhicules. . Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 et K 5.
Fonctionnalités et avantages
Réglage continu de la pression par simple rotation
- Maniement simple.
Jet haute pression à basse pression
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 4 et K 5
- Parfait pour une mise à niveau ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|449 x 43 x 43
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Façades de petites maisons
- Murs de jardin et de pierre
- Allées autour de la maison
- Clôtures
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Surfaces dans la maison et le jardin