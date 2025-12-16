Nettoyant sol bois vernis RM 534, 500ml
Pour un nettoyage, un rafraîchissement et un entretien puissants mais tout de même doux des sols en bois vernis. Avec protection contre l'humidité pour éviter que le sol ne se gonfle. Avec une odeur de citron agréable.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Produit
- 2-en-1 : nettoie et apire en un seul passage.
- Fournit une brillance semi-matte
- Nettoyage sans traits
- Enlèvement efficace de marques de pas.
- Parfum d'agrumes agréable et frais
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Zones d’application
- Parquet vitrifié
- Parquet stratifié
- Sols en liège