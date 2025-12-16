Cette solution spécialement formulée protégera votre nettoyeur haute pression de la corrosion, de l’usure prématurée et du gel (jusqu’à -31°C). Il ajoute également de la lubrification aux vannes et aux joints de votre nettoyeur haute pression pour éviter tout risque de collage. L'antigel ordinaire est insuffisant à cet égard et n'est pas recommandé. Pour plus d'informations, y compris un guide "pas à pas", consultez notre page Pump Guard. Protégez votre machine aujourd'hui !