Pump Guard
L’antigel Pump Guard de Kärcher est spécialement formulé pour prolonger la durée de vie de votre nettoyeur haute pression.
Cette solution spécialement formulée protégera votre nettoyeur haute pression de la corrosion, de l’usure prématurée et du gel (jusqu’à -31°C). Il ajoute également de la lubrification aux vannes et aux joints de votre nettoyeur haute pression pour éviter tout risque de collage. L'antigel ordinaire est insuffisant à cet égard et n'est pas recommandé. Pour plus d'informations, y compris un guide "pas à pas", consultez notre page Pump Guard. Protégez votre machine aujourd'hui !