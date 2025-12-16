Aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 Bp Pack
Le CV 30/2 Bp Pack est le premier aspiro-brosseur sans fil professionnel pour toutes les moquettes et surfaces dures. Avec détection automatique du sol, faible hauteur de passage et fonction de nettoyage de la brosse.
L’aspiro-brosseur innovant et facile d’utilisation CV 30/2 Bp Pack, doté d’un volume de cuve de 3 litres, est le premier aspiro-brosseur sans fil professionnel qui offre une puissance de nettoyage exceptionnelle sur toutes les moquettes et surfaces dures grâce à sa détection automatique du sol. Les sols textiles sont nettoyés jusqu’au cœur des fibres grâce à la brosse performante et les fibres sont visiblement redressées. Le personnel de nettoyage dans le secteur du nettoyage de bâtiments ou de l’hôtellerie bénéficie d’une fonction d’auto-nettoyage rapide et hygiénique de la brosse-rouleau qui s’active facilement à l’aide d’une pédale. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont alors sectionnés puis les restes sont aspirés automatiquement. Cet aspiro-brosseur sans fil, compact et maniable, d’une hauteur de passage particulièrement faible, permet de nettoyer aisément sous les lits ou autres meubles. La poignée innovante du CV 30/2 Bp Pack est dotée d’un interrupteur Marche/Arrêt, d’un mode eco!efficiency et d’un affichage de l’autonomie restante de la batterie via un afficheur à LED. Équipé de série d’une puissante batterie Kärcher Battery+ et d’un chargeur rapide. Un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible en option.
Fonctionnalités et avantages
Détection automatique du solAjustement automatique de la puissance de nettoyage en fonction de la surface. Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures.
Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau à l'aide d'une pédaleLes cheveux ramassés par la brosse sont sectionnés et aspirés. Nettoyage rapide et efficace de la brosse-rouleau, sans avoir à retirer celle-ci. Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse-rouleau.
Poignée multifonction innovante avec afficheur à LEDDoté d'un interrupteur Marche/Arrêt ergonomique. Avec mode eco!efficiency : prolonge l'autonomie de la batterie, réduit le niveau sonore. Afficheur à LED avec affichage pratique de l'autonomie restante de la batterie.
Format compact avec une très faible hauteur de passage
- Cet aspiro-brosseur flexible peut être positionné à plat par rapport au sol.
- Permet d'aspirer facilement sous les lits ou autres meubles.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
- Compatible avec toutes les batteries Kärcher Battery Power+ et Battery Power 36 V.
- Changement de batterie rapide entre différents appareils en fonction des besoins.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Dépression (mbar/kPa)
|187 / 18.7
|Débit d'air (l/s)
|34
|Puissance nominale (W)
|420
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Volume de la cuve (l)
|3
|Largeur de travail (cm)
|30
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|6
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 32 (6,0 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 67 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 47 (7,5 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|44 / 68
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6.5
|Poids emballage inclus (kg)
|12.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur compris
- Batterie: Batterie 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 pièce)
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Suceur pour fentes
- Suceur fauteuil
- Degré de dureté brosse-rouleau: moyennement souple
- Nombre de brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
- Couleur brosse-rouleau: noir
- Tube d’aspiration amovible
- Flexible d’aspiration cannelé
Équipement
- Chargeur: Chargeur rapide 36 V Battery Power+- (1 pièce)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
Videos
Zones d’application
- Particulièrement adapté aux interventions dans le nettoyage des bâtiments et dans l'hôtellerie