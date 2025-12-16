L’aspiro-brosseur innovant et facile d’utilisation CV 30/2 Bp Pack, doté d’un volume de cuve de 3 litres, est le premier aspiro-brosseur sans fil professionnel qui offre une puissance de nettoyage exceptionnelle sur toutes les moquettes et surfaces dures grâce à sa détection automatique du sol. Les sols textiles sont nettoyés jusqu’au cœur des fibres grâce à la brosse performante et les fibres sont visiblement redressées. Le personnel de nettoyage dans le secteur du nettoyage de bâtiments ou de l’hôtellerie bénéficie d’une fonction d’auto-nettoyage rapide et hygiénique de la brosse-rouleau qui s’active facilement à l’aide d’une pédale. Les cheveux ramassés par la brosse-rouleau sont alors sectionnés puis les restes sont aspirés automatiquement. Cet aspiro-brosseur sans fil, compact et maniable, d’une hauteur de passage particulièrement faible, permet de nettoyer aisément sous les lits ou autres meubles. La poignée innovante du CV 30/2 Bp Pack est dotée d’un interrupteur Marche/Arrêt, d’un mode eco!efficiency et d’un affichage de l’autonomie restante de la batterie via un afficheur à LED. Équipé de série d’une puissante batterie Kärcher Battery+ et d’un chargeur rapide. Un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible en option.