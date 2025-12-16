Le puissant aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp offre une puissance d'aspiration exceptionnelle. Il est équipé d'un suceur pour fentes et d'un suceur pour sol actif pour nettoyer en profondeur tous les types de sols et de surfaces textiles. La technologie de filtre cyclonique Kärcher garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.Son design compact sans fil, sa maniabilité et sa polyvalence en font un outil idéal pour l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments. Il est parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques et adapté aux escaliers grâce à sa liberté de mouvement illimitée. Le filtre HEPA 13 intégré satisfait les normes d'hygiène les plus strictes. Le LVS 1/2 Bp est facile à utiliser : sa puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux, et en un tournemain, l'aspirateur de sol se transforme en aspirateur à main pour nettoyer les rembourrages et différentes surfaces. Le bac à déchets ne nécessite aucun sac filtrant, permet de réaliser des économies et se vide de manière hygiénique. Grâce à ses puissantes batteries Kärcher de 36 V, l'aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage. Remarque : la batterie et le chargeur rapide ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.