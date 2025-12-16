Aspirateurs à batterie LVS 1/2 Bp
Aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp doté d'une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique. Polyvalent, puissance d'aspiration réglable sur 3 niveaux, filtre HEPA 13, suceur pour sols et suceur pour fentes.
Le puissant aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp offre une puissance d'aspiration exceptionnelle. Il est équipé d'un suceur pour fentes et d'un suceur pour sol actif pour nettoyer en profondeur tous les types de sols et de surfaces textiles. La technologie de filtre cyclonique Kärcher garantit une puissance d'aspiration élevée et constante.Son design compact sans fil, sa maniabilité et sa polyvalence en font un outil idéal pour l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments. Il est parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques et adapté aux escaliers grâce à sa liberté de mouvement illimitée. Le filtre HEPA 13 intégré satisfait les normes d'hygiène les plus strictes. Le LVS 1/2 Bp est facile à utiliser : sa puissance d'aspiration est réglable sur 3 niveaux, et en un tournemain, l'aspirateur de sol se transforme en aspirateur à main pour nettoyer les rembourrages et différentes surfaces. Le bac à déchets ne nécessite aucun sac filtrant, permet de réaliser des économies et se vide de manière hygiénique. Grâce à ses puissantes batteries Kärcher de 36 V, l'aspirateur obtient d'excellents résultats de nettoyage. Remarque : la batterie et le chargeur rapide ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.
Fonctionnalités et avantages
Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durableTechnologie unique de filtre cyclonique pour une puissance d'aspiration élevée et constante. Moteur EC sans charbons pour une longue durée de vie et une résistance élevée à l'usure. Innovant, il permet de gagner du temps : système de filtration facile à entretenir.
Performance de nettoyage exceptionnelleNettoyage adapté aux besoins : 3 différents modes de nettoyage au choix. Élimine efficacement la poussière et la saleté sur toutes les surfaces. Parfait pour le nettoyage manuel de lieux spécifiques. Liberté de mouvement illimitée et fonctionnement sur batterie longue durée grâce à la batterie 36 V.
Filtre HEPA 13 hautes performancesPour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,95 % permettant de retenir les particules les plus fines. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.
Nettoyage flexible : 3 modes de fonctionnement au choix
- Mode Power, mode Standard ou mode eco!efficiency.
- Choix de la puissance d'aspiration en fonction des besoins de nettoyage.
- Mode eco!efficiency : durable et prolonge l'autonomie de la batterie.
Bac à déchets pratique
- Aucun sac filtrant nécessaire : durable et permet d'économiser des frais inutiles.
- Il se vide rapidement et facilement sans jamais entrer directement en contact avec la saleté.
- Le récipient transparent permet de toujours voir le niveau de remplissage.
Convient pour de nombreuses utilisations
- Convient pour différents revêtements de sol et surfaces.
- Grande flexibilité d'utilisation en tant qu'aspirateur à main et aspirateur de sol.
- Idéal également pour nettoyer les escaliers.
Suceur pour sol actif d'une largeur de 25 cm
- Pour nettoyer en profondeur des surfaces textiles.
- Nettoie les sols textiles jusqu'au cœur des fibres et redresse visiblement ces dernières.
- Convient également pour le nettoyage en profondeur de tous types de surfaces dures.
Support mural
- Rangement peu encombrant et facile.
- Rangement sûr de l'aspirateur.
- Toujours à portée de main.
Support Flexomate
- Rangement peu encombrant et facile.
- Rangement sûr de l'aspirateur.
- Toujours à portée de main.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la batterie.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|0.35
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Débit d'air (l/s)
|15
|Puissance nominale (W)
|350
|Dépression (mbar/kPa)
|220 / 22
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / env. 80 (5,0 Ah) Mode Power : / env. 28 (5,0 Ah) Mode eco!efficiency : / env. 40 (2,5 Ah) Mode Power : / env. 14 (2,5 Ah)
|Courant de charge (A)
|2.5
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|3.8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|186 x 250 x 1150
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Nombre de tubes d'aspiration: 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol actif
- Suceur pour fentes
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 13
- Support mural
Équipement
- Mode eco!efficiency
Videos
Zones d’application
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
- Confortable à utiliser pour les entreprises de nettoyage de bâtiments dans les bureaux, les couloirs et les escaliers
- Parfait pour le nettoyage dans les avions, les bus et les trains
- Idéal pour les hôtels et les restaurants, les commerces, les cinémas ou les théâtres
- Spécialement pour le nettoyage intérieur des véhicules en profondeur