L'hôtellerie et la gastronomie, mais aussi les magasins ou le secteur du nettoyage de bâtiments profitent grandement de la remarquable puissance d'aspiration et du faible niveau sonore de seulement 57 dB(A) de notre aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp. Cet aspirateur est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées* et s'illustre par son excellente qualité de nettoyage, sa robustesse et son rapport qualité-prix hors pair. Grâce aux puissantes batteries Kärcher Battery Power+ de 36 volts, l'aspirateur permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Le T 10/1 Bp est compact, stable et maniable et sa capacité est de 10 litres. La poignée de transport rabattable permet un transport ergonomique et près du corps. Grâce au rangement pour accessoires intégré, le suceur pour fentes inclus peut toujours être stocké à portée de main sur le T 10/1 Bp. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.