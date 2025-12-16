Aspirateurs à batterie T 10/1 Bp
Robustesse, aspiration puissante et conception ergonomique : l'aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées* et ne craint pas la comparaison avec les aspirateurs poussières alimentés sur secteur.
L'hôtellerie et la gastronomie, mais aussi les magasins ou le secteur du nettoyage de bâtiments profitent grandement de la remarquable puissance d'aspiration et du faible niveau sonore de seulement 57 dB(A) de notre aspirateur poussières sans fil T 10/1 Bp. Cet aspirateur est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées* et s'illustre par son excellente qualité de nettoyage, sa robustesse et son rapport qualité-prix hors pair. Grâce aux puissantes batteries Kärcher Battery Power+ de 36 volts, l'aspirateur permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage. Le T 10/1 Bp est compact, stable et maniable et sa capacité est de 10 litres. La poignée de transport rabattable permet un transport ergonomique et près du corps. Grâce au rangement pour accessoires intégré, le suceur pour fentes inclus peut toujours être stocké à portée de main sur le T 10/1 Bp. En option, un filtre HEPA 14 hautes performances peut être acquis. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Fonctionnalités et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.
Mode eco!efficiencyDurable grâce à la réduction des besoins énergétiques. Réduit le volume et la nuisance sonores. Prolonge l'autonomie de la batterie.
Design ergonomique, compact et convivialTransport ergonomique : peut être porté près du corps. Coude ergonomique et poignée de transport pratique. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Faible niveau sonore de seulement 57 dB(A)
- Idéal pour les utilisations dans les lieux sensibles au bruit.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation convivial
- 2 grands boutons : interrupteur Marche/Arrêt et mode eco!efficiency.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Filtre HEPA 14 hautes performances disponible en option
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé renforcé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement des accessoires intégré
- Le suceur pour fentes bénéficie d'un rangement pratique dans la partie supérieure de l'appareil.
- Rangement peu encombrant, toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|10
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|6.5
|Poids emballage inclus (kg)
|8.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Suceur sol commutable
- Suceur pour sol
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Zones d’application
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes