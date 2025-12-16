L'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp de Kärcher est synonyme de durabilité, de longévité et d'un rapport qualité-prix attractif. Par ailleurs, il s'illustre par sa robustesse, son vaste éventail d'accessoires et, grâce aux puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V), sa puissance d'aspiration exceptionnelle. Dès sa fabrication à partir de 45 % de matières recyclées*, les ressources sont protégées et les besoins énergétiques sont réduits. Doté d'une aspiration puissante, le T 15/1 Bp se caractérise par son fonctionnement silencieux (57 dB[A]) et peut ainsi également être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur compact est maniable et stable ; sa cuve peut contenir 15 litres. Il dispose d'une poignée de transport au format rabattable et permet un transport ergonomique et près du corps. En outre, il est très robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. Le suceur pour fentes inclus peut toujours être rangé à portée de main sur l'aspirateur. Sur demande, un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.