Aspirateurs à batterie T 15/1 Bp
L'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp est fabriqué durablement à partir de 45 % de matières recyclées* et se distingue par son excellente puissance d'aspiration, son design ergonomique et son filtre HEPA 14 hautes performances.
L'aspirateur poussières sans fil T 15/1 Bp de Kärcher est synonyme de durabilité, de longévité et d'un rapport qualité-prix attractif. Par ailleurs, il s'illustre par sa robustesse, son vaste éventail d'accessoires et, grâce aux puissantes batteries Kärcher Battery Power+ (36 V), sa puissance d'aspiration exceptionnelle. Dès sa fabrication à partir de 45 % de matières recyclées*, les ressources sont protégées et les besoins énergétiques sont réduits. Doté d'une aspiration puissante, le T 15/1 Bp se caractérise par son fonctionnement silencieux (57 dB[A]) et peut ainsi également être utilisé à tout moment dans les lieux sensibles au bruit. Cet aspirateur compact est maniable et stable ; sa cuve peut contenir 15 litres. Il dispose d'une poignée de transport au format rabattable et permet un transport ergonomique et près du corps. En outre, il est très robuste, tout comme son châssis, son boîtier, son pare-chocs et ses grandes roues. Le suceur pour fentes inclus peut toujours être rangé à portée de main sur l'aspirateur. Sur demande, un filtre HEPA 14 hautes performances est également disponible. En cas de commande, veuillez noter que pour cette version de l'appareil, la batterie ainsi que le chargeur rapide correspondant doivent être commandés séparément.
Fonctionnalités et avantages
Durable et robuste : 45 % de matières recycléesFabrication : consommation réduite de matières premières et d'électricité. Émissions de CO₂ plus faibles grâce à la production à partir de matières recyclées.
Mode eco!efficiencyDurable grâce à la réduction des besoins énergétiques. Réduit le volume et la nuisance sonores. Prolonge l'autonomie de la batterie.
Design ergonomique, compact et convivialPermet de porter l'appareil près du corps pour un transport pratique. Coude ergonomique et poignée de transport. Peu encombrant et astucieux : rangement rapide en toute facilité.
Faible niveau sonore de seulement 57 dB(A)
- Idéal pour le travail dans les lieux sensibles au bruit.
- Nuisance sonore réduite, y compris pour le travail de nuit.
- Diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Léger
- Transport possible sans effort, y compris d'une seule main.
- Facile à porter pour franchir les paliers et les marches d'escalier.
Flexibilité totale au sein de la plateforme Kärcher 36 volts
- Compatibilité : toutes les batteries Kärcher Battery Power+/Power 36 V.
- Affichage pratique de l'autonomie restante directement sur la batterie.
- Remplacement rapide et simple de la puissante batterie.
Concept d'utilisation convivial
- 2 grands boutons : interrupteur Marche/Arrêt et mode eco!efficiency.
- Commande rapide et facile au pied ou à la main.
- Position de stationnement pratique pour un rangement bien ordonné.
Filtre HEPA 14 hautes performances disponible en option
- Pour les normes de sécurité les plus strictes dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène.
- Taux de filtration et de séparation élevé : 99,995 %.
Panier à filtre principal permanent
- Résistant à long terme, robuste et durable.
- Fabriqué à partir de non tissé renforcé.
- Lavable à la main à 30 °C et réutilisable.
Rangement des accessoires intégré
- Le suceur pour fentes bénéficie d'un rangement pratique dans la partie supérieure de l'appareil.
- Les accessoires bénéficient d'un rangement peu encombrant et sont toujours à portée de main.
- Transport sécurisé et pratique de l'appareil et des accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Volume de la cuve (l)
|15
|Matériau de la cuve
|Plastique avec contenu recyclé
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|57
|Débit d'air (l/s)
|40
|Puissance nominale (W)
|500
|Dépression (mbar/kPa)
|223 / 22
|Nombre de batteries nécessaires (Pièce(s))
|1
|Puissance par charge de batterie (m²)
|env. 150 (7,5 Ah)
|Autonomie par charge de la batterie (/min)
|Mode eco!efficiency : / max. 66 (7,5 Ah) Mode Power : / max. 31 (7,5 Ah) Mode eco!efficiency : / max. 50 (6,0 Ah) Mode Power : / max. 22 (6,0 Ah)
|Temps de charge de la batterie avec un chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7.1
|Poids emballage inclus (kg)
|8.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|430 x 255 x 405
Scope of supply
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 505 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier, chromé
- Coude: Antistatique avec curseur à air parasite
- Suceur sol commutable
- Suceur pour sol
- Suceur pour fentes
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Mode eco!efficiency
- Poignée de transport ergonomique rabattable
- Rangement des accessoires intégré
Videos
Zones d’application
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Sols durs
- Moquettes