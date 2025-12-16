L’aspirateur dorsal HEPA Kärcher BV 11/1 est ergonomique, confortable à porter et facile à utiliser. L’interrupteur d’alimentation est monté sur la hanche à portée de vue et à portée de main de l’opérateur. Une sangle de poitrine assure une meilleure répartition du poids et le confort de l’opérateur. Un raccord de tuyau pivotant fait partie intégrante de la conception pour les opérateurs gauchers et droitiers. Les accessoires d’aspiration inclus se rangent facilement sur le harnais pour un accès facile. De plus, le fonctionnement silencieux du BV 11/1 HEPA permet un nettoyage de jour. Le sac filtrant de 10 pintes offre un volume supplémentaire pour une productivité accrue. Pour assurer une qualité d’air optimale, l’aspirateur est conçu avec une filtration sous vide en quatre étapes. Un puissant moteur d’aspiration de 1,7 hp alimente le sac à dos BV 11/1 HEPA de construction robuste et de conception simple pour une durabilité accrue.