Aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA
Hygiénique et économique : notre aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA s'illustre par sa puissance d'aspiration élevée, son filtre HEPA 14, son faible poids et son excellent rapport qualité/prix.
Grâce au filtre HEPA 14 de série avec un taux de filtration et de séparation de 99,995 %, notre aspirateur poussières T 11/1 Classic HEPA satisfait également aux normes de sécurité en vigueur dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène tels que les cabinets médicaux ou les hôpitaux. Le filtre retient même les particules les plus fines telles que les virus, les aérosols et les germes de l'ordre de quelques micromètres et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019. L'aspirateur robuste, très durable et par conséquent extrêmement rentable, génère une dépression de 228 mbar/22,8 kPa à partir d'une puissance de 850 watts, garantissant ainsi à la fois d'excellents résultats d'aspiration et un très faible niveau sonore de seulement 64 dB(A). De ce fait, il s'utilise sans problème à toute heure de la journée, même dans les endroits où le bruit est à proscrire. Avec un volume de cuve de 11 litres, un poids de seulement 4,4 kilogrammes, une poignée de transport pratique et un coude ergonomique, le T 11/1 Classic HEPA, qui est protégé contre tout basculement, s'avère très compact, facile à transporter et permet en outre un travail prolongé sans fatigue. Les accessoires tels que le tube d'aspiration et le suceur pour sol se rangent confortablement à même l'aspirateur, un sac filtrant non tissé est inclus.
Fonctionnalités et avantages
Filtre HEPA 14 hautes performancesPour un niveau de sécurité maximal dans les lieux sensibles sur le plan de l'hygiène. Taux de filtration et de séparation élevé de 99,995 % permettant de retenir les particules les plus fines. Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.
LégerTransport sans effort, même d'une seule main, pour franchir les paliers et les marches d'escalier. Poids plus faible à volume de cuve identique par rapport à la concurrence. Permet des intervalles de travail prolongés sans fatigue.
Très faible niveau sonore de 64 dB(A)Idéal pour travailler dans les zones sensibles au bruit et de nuit. Faible niveau sonore ménageant l'utilisateur.
Design durable et robuste de l'appareil
- Facile et pratique à transporter et à stocker.
- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.
- Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|120
|Fréquence (Hz)
|60
|Dépression (mbar/kPa)
|228 / 22.8
|Débit d'air (l/s)
|42
|Puissance nominale (W)
|850
|Volume de la cuve (l)
|11
|Largeur nominale standard ( )
|DN 35
|Longueur du câble (m)
|10
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|64
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|4.4
|Poids emballage inclus (kg)
|6.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|285 x 385 x 385
Scope of supply
- Longueur flexible d'aspiration: 2 m
- Coude: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 3 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 350 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur sol commutable
- Nombre de sacs filtrants: 1 Pièce(s)
- Matériau sac filtrant: Non tissé
- Filtre de protection du moteur
- Type de filtre HEPA: Filtre HEPA 14
- Panier à filtre permanent: Non tissé
Équipement
- Matériau de la cuve: Plastique
- Crochet pour câble
- Rangement des accessoires intégré
Zones d’application
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Utilisations variées dans les lieux aux exigences élevées en matière d'hygiène
- Pour toutes les surfaces dures, p.e. les carreaux, la pierre naturelle, le PVC, le linoléum.
- Moquettes
- Santé