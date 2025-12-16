Le nettoyage professionnel implique des exigences poussées en matière de technologie et de qualité. Avec leur technologie moderne et leurs atouts uniques, les aspiro-brosseurs pour moquettes Kärcher satisfont à toutes les exigences en matière d'aspiration, de brossage et d'entretien professionnels. Le tout avec la qualité que vous êtes en droit d'attendre de Kärcher : sans concessions, jusqu'au moindre détail. Grâce au dispositif pour un réglage en hauteur optimal de la tête de brossage et de la poignée, vous travaillez au plus haut niveau. Au cas où un déchet trop volumineux venait à bloquer la brosse, un embrayage centrifuge breveté permet de débrayer la brosse-rouleau. Le tube d'aspiration amovible (avec flexible d'aspiration d'expansion intégré) vous garantit l'accès à presque toutes les zones problématiques comme les bords, les plinthes, les renfoncements, les coins du sol, des murs et du plafond. Grâce au remplacement facile de la brosse-rouleau, il est possible de remplacer la brosse standard si l'usure l'exige ou par une brosse plus dure (accessoire spécial). Au repos, le délestage automatique de la brosse empêche toute déformation de la bande de brosses ainsi que toute dégradation de la moquette. Avec le CV 30/1, le nettoyage des petites et moyennes superficies est vite accompli. Que ce soit dans des magasins, des espaces d'exposition, des bureaux, des salles de guichets, des hôpitaux, des EHPAD, des hôtels et des restaurants ou à la maison : avec ses généreuses largeurs de travail de 300 mm, même les surfaces étendues sont débarrassées de la saleté en un tour de main. Le plateau de glisse en métal garantit une longue durée de vie, y compris en cas d'utilisation fréquente. Robuste et résistant. Les deux articulations entre la tête de brossage et la partie aspiration sont pratiquement à toute épreuve, conçues pour une utilisation durable, même en cas de sollicitations extrêmes. Les aspiro-brosseurs pour moquettes de Kärcher – tout un système.Qu'il s'agisse de magasins, de salles d'expositions, de bureaux, de salles de guichets, d'hôpitaux, d'hôtels, de restaurants ou de logements privés, sa largeur de travail de 335 mm nettoie les surfaces mêmes les plus grandes en un clin d'oeil. La semelle en métal est le gage d'un longue vie utile dans des conditions d'utilisation difficiles. Robustesse et longévité Des joints doubles entre la tête de la brosse et la carrosserie sont conçus pour résister aux importantes forces de flexion qui s'exercent dans les applications à service intensif. Les aspiro-brosseurs Kärcher ont été mûrement pensés. Système de filtration triple. Sac filtrant papier, filtre de protection moteur et filtre pour l'air de sortie garantissent des résultats optimaux. La poussière ne s'échappe pas et le moteur est toujours bien protégé. Un microfiltre en option, que vous pouvez monter ultérieurement, garantit un air hygiéniquement propre dans les jardins d'enfants et les hôpitaux. Les aspiro-brosseurs Kärcher prennent soin de l'air de sortie. L'air de sortie est expulsé vers le bas, de sorte les papiers du bureau ne risquent pas de s'envoler. Même changer un sac filtrant est un jeu d'enfant. Comme il se remplit par le haut pour utiliser tout son volume, il s'enlève facilement sans formation de poussière grâce à sa fermeture étanche. Grande mobilité. Les aspiro-brosseurs comportent une poignée de transport intégrée, qui leur assure une excellente aptitude au transport. La sécurité avant tout. Le capot du filtre ne peut être fermé que lorsque le sac filtrant papier et le filtre de protection moteur sont en place. Cela évite les réparations inutiles. Les aspiro-brosseurs Kärcher sont tout simplement meilleurs.